МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Главными процессами, которые перевернут российскую экономику в ближайшие десять лет, будут переориентация на производство водорода и связанная с этим глубокая реструктуризация всех отраслей. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление спецпредставителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолия Чубайса, которое он сделал на выставке ИННОПРОМ-2021.

"Мне кажется, что самыми главными в экономике страны за ближайшие десять лет будут два процесса. Один из них — это, конечно, водород. Было сказано — 50 миллиардов долларов объем продаж собственно водорода, плюс на них нужно еще около 50 тысяч МВт энергетических мощностей. Речь идет о создании индустрии с объемами продаж более 100 миллиардов долларов. Это очень серьезные цифры. Это колоссальный вызов, который затронет всех: от промышленности до науки", — отметил Чубайс. Чубайс призвал развивать водородную индустрию в России

По его словам, производство водорода — уникальная возможность, которая открывается перед страной. Однако она подразумевает и большие конкурентные риски. Чубайс напомнил, что в ближайшее время канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена встретиться с президентом США Джо Байденом, чтобы обсудить инвестиции в мегапроект на Украине по производству водорода и его экспорту в Германию и другие европейские страны.

"Перед нами стоит выбор: либо мы эту фантастическую открывающуюся возможность освоим, мобилизовавшись и консолидировав бизнес и промышленность; либо нет", — подчеркнул спецпредставитель президента.

Еще одним наиболее значимым для российской экономики процессом, по мнению Чубайса станет глубокая реструктуризация 100% отраслей, по крайней мере, экспортных.

"Металлургия, трубопрокатчики, транспортное машиностроение — каждый из них рассказывает о глубоком преобразовании собственного бизнеса. Это преобразование заточено на будущие рынки, связанные с водородом, и на минимизацию собственного углеродного следа", — подчеркнул Чубайс.

Он добавил, что это преобразование идет без постановлений правительства и изменений законодательства. "Бизнес сам сообразил, что делать. Именно эти компании будут представлять будущее России", — подвел итог Чубайс.