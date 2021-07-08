2021-07-08T09:14:28+03:00
2021-07-08T09:14:28+03:00
2021-07-08T09:14:28+03:00
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Власти предложили способ обеспечить бездомных россиян жильем
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минстрою и Минфину проработать вопрос о возможности ставить бездомных в очередь на социальный найм жилья, следует из протокола заседания... ПРАЙМ, 08.07.2021
минфин рф, минстрой рф, жилье, татьяна голикова, новости, экономика, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минстрою и Минфину проработать вопрос о возможности ставить бездомных в очередь на социальный найм жилья, следует из протокола заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
"Минстрою России (И.Э. Файзуллин), Минфину России (А.Г. Силуанов) проработать предложение членов Совета о целесообразности внесения изменений в Жилищный кодекс РФ в целях обеспечения возможности принятия лиц без определенного места жительства на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, с подачей заявления в орган местного самоуправления по последнему установленному месту жительства гражданина", — говорится в документе.
Доклад по выполнению поручения ожидается в срок до 20 сентября.
Кроме того, Татьяна Голикова поручила Минтруду и МВД уточнить понятие "гражданин без определенного места жительства", обсудить необходимость дополнительных мер по профилактике бездомности. Ведомства разработают критерии, по которым россиян будут относить к категории лиц без определенного места жительства, а также порядок ведения реестра таких лиц.