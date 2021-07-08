МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минстрою и Минфину проработать вопрос о возможности ставить бездомных в очередь на социальный найм жилья, следует из протокола заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере. Страховщик выясил, кто из россиян чаще копит на будущее

"Минстрою России (И.Э. Файзуллин), Минфину России (А.Г. Силуанов) проработать предложение членов Совета о целесообразности внесения изменений в Жилищный кодекс РФ в целях обеспечения возможности принятия лиц без определенного места жительства на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, с подачей заявления в орган местного самоуправления по последнему установленному месту жительства гражданина", — говорится в документе.

Доклад по выполнению поручения ожидается в срок до 20 сентября.

Кроме того, Татьяна Голикова поручила Минтруду и МВД уточнить понятие "гражданин без определенного места жительства", обсудить необходимость дополнительных мер по профилактике бездомности. Ведомства разработают критерии, по которым россиян будут относить к категории лиц без определенного места жительства, а также порядок ведения реестра таких лиц.