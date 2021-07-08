МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 3 июля, увеличилось на 2 тысячи по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 373 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны. Фьючерсы на индексы США снижаются на опасениях по COVID-19

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, напротив, ожидали снижения показателя до 350 тысяч. Показатель за неделею, завершившуюся 26 июня, был пересмотрен до 371 тысячи с 364 тысяч.

Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели снизилось на 250 с пересмотренного показателя прошлой недели — до 394,5 тысячи. Это самый низкий уровень с 14 марта 2020 года, когда значение составляло 225,5 тысячи. Показатель предшествующей недели был пересмотрен до 394,75 тысячи с 392,75 тысяч.

При этом общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 26 июня, сократилось на 145 тысяч с показателя предыдущей недели — до 3,339 миллиона человек. Уровень стал самым низким с 21 марта 2020 года (3,094 миллиона). Показатель предшествовавшей недели был пересмотрен до 3,484 миллиона с 3,469 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.