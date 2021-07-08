МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Министерство финансов предлагает поднять порог зарплат для расчета пониженных страховых взносов до 138 тысяч рублей, пишет Forbes со ссылкой на материалы ведомства. Участники рынка уже отреагировали на инициативу, назвав ее "крайне рискованной". По их мнению, мера заставит "обелившихся" работодателей вновь уйти в "серую зону".

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Мера повышения предельной базы для расчета страховых взносов в ПФР предлагается в рамках пересмотра налогового законодательства для "состоятельных" россиян.

В настоящее время, предельная база для расчета составляет 1,46 миллиона рублей, после превышения этой суммы работодатель платит ПФР не 22%, а 10%. Если ставка будет пересмотрена, уровень порога для расчета взносов вырастет до 1,53 миллиона рублей для зарплат до 127,4 тысячи рублей в месяц в 2022 году.

Как пишет издание, в 2023 году сумма будет составлять 1,6 миллиона рублей и 132,7 тысяч рублей соответственно, в 2024 году — 1,66 миллиона рублей и около 138 тысяч рублей соответственно.

В РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей) предложение Минфина раскритиковали, посчитав это "крайне рискованной инициативой", пишет РБК со ссылкой на пресс-службу организации.

"С одной стороны, государство стремится вывести зарплаты из "серой зоны", с другой стороны, активное увеличение фискальной нагрузки на тех, кто "платит в белую" или поверив государству, "обелился", заставляет тех, кто это пока не сделал, продолжать скрывать реальный объем зарплат", — цитирует газета представителя РСПП.