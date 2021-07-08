МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 июля 2021 года, по предварительным данным, исполнены на 904,1 миллиарда рублей, или 38% от годового плана, сообщил Минфин. ЦБ назвал фаворитов для изображения на банкнотах 1000 и 5000 рублей

"По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов — по состоянию на 1 июля 2021 года — составило 904,1 миллиарда рублей или 38% от плановых бюджетных назначений", — говорится в сообщении.

Лидерами по расходованию средств за шесть месяцев стали нацпроекты "Здравоохранение" (53,3%), "Демография" (48,5%), "Производительность труда" (46,8%), "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" (40,9%) и "Жилье и городская среда" (40%).

Исполнение расходов по остальным нацпроектам составляет менее 40% от годового плана: "Наука и университеты" — 39%, "Культура" — 35,2%, "Безопасные качественные дороги" — 33,9%, Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть) – 30%, "Международная кооперация и экспорт" — 26,3%, "Экология" — 21,5%, "Образование" — 19,1%, "Цифровая экономика Российской Федерации" — 13,6%.