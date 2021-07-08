МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Российские нефтяные танкеры могут оснастить системой безопасности, используемой Военно-морским флотом, такой комплекс, в частности, способен автоматически остановить несанкционированное проникновение на борт с помощью водомета, сообщили РИА Новости в холдинге "Росэлектроника" (входит в "Ростех").

"Система корабельного мониторинга, которая в настоящее время используется на судах ВМФ, позволяет повысить безопасность танкерных перевозок нефтепродуктов. Существующий опыт эксплуатации на судах ВМФ подтвердил ее эффективность в предотвращении нештатных ситуаций, влекущих за собой ущерб и существенные убытки. В настоящее время мы ведем переговоры с одной из нефтяных компаний по оснащению танкеров нашими комплексами", — сообщил генеральный директор завода "Энергия" (входит в «Росэлектронику»), разработчика комплекса, Олег Фомичев.

Система автоматически обнаруживает нештатные ситуации, в том числе определяет дым, разлив жидкостей, поверхности с повышенной температурой, фиксирует прогибы, разрушения и смещения грузов. В случае инцидента на монитор оператора выводится изображение с места его возникновения и 5-секундная предыстория.

Система способна контролировать обстановку как во внутренних помещениях корабля, так и на открытых частях палуб, вести подводный мониторинг, обеспечивать швартовку судов.

В пресс-службе "Росэлектроники" добавили, что "комплекс может выполнять охранные функции — фиксировать нарушение периметра и применять для остановки нарушителей противопожарные комплексы".