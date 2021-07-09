МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Минэкономразвития ожидает возвращения экономики на докризисный уровень в июле текущего года, сообщил журналистам представитель министерства.

Министерство в четверг направило в регионы письмо с промежуточным вариантом среднесрочного прогноза социально-экономического развития на текущий год и предстоящую трехлетку. Документ имеется в распоряжении РИА Новости, его подлинность подтвердили в министерстве. В письме отражены показатели прогноза в его базовой версии. Власти спрогнозировали, когда экономика перестанет зависеть от COVID

"Мы понимаем, что старые сценарные условия у нас формировались в марте на основе данных за январь-февраль, и сейчас у нас на руках данные марта-мая, мы видим, что экономика восстанавливается быстрее наших ожиданий. ВВП в мае на 0,3% ниже допандемийного уровня четвертого квартала 2019 года. Ожидаем выхода на докризисный уровень уже в текущем месяце", — сказал представитель министерства.

В Минэкономразвития добавили, что потенциал восстановления экономики РФ еще не исчерпан, в пользу чего говорит, в том числе, позитивная динамика инвестиций в основной капитал (рост на 2% в годовом выражении в первом квартале 2021 года).

Согласно промежуточным параметрам прогноза социально-экономического развития, рост ВВП РФ в текущем году составит 3,8% (в апрельской версии прогноза — 2,9%).

"Оперативные индикаторы за апрель-май говорят о том, что по итогам второго квартала мы увидим очень сильные данные по инвестициям", — добавили в МЭР.

ОЦЕНКА РОСТА ДОХОДОВ РОССИЯН НА 2021 ГОД

Минэкономразвития сохранило в промежуточном варианте прогноза оценку роста реальных располагаемых доходов россиян в 2021 году на уровне 3%, прогноз роста реальных зарплат улучшен — до 3,2% с 2%.

Министерство в четверг направило в регионы письмо с промежуточным вариантом среднесрочного прогноза социально-экономического развития на текущий год и предстоящую трехлетку. Документ имеется в распоряжении РИА Новости, его подлинность подтвердили в министерстве. В письме отражены показатели прогноза в его базовой версии.

В соответствии с уточненными параметрами прогноза Минэкономразвития, уровень безработицы в России в 2021 году составит 5,1% (в апрельской версии прогноза — 5,2%), при этом на конец года она опустится до уровня — 4,7-4,8%.

"Более быстрое, чем ожидалось, восстановление рынка труда будет способствовать и более высокому росту реальных заработных плат — по этому показателю оценку улучшили до 3,2% против 2% ранее", — сказал представитель министерства.

"Несмотря на этот позитив в заработных платах, прогноз по реальным располагаемым доходам пока мы сохранили на уровне 3%. Сомневаемся в восстановлении прочих доходов населения, видим, что идет более медленное, чем ожидалось, их восстановление в первом квартале 2021 года. Соответственно, это тот параметр, который мы особо будем смотреть в августе, когда у нас появятся цифры по второму кварталу", — добавил он.

ПРОГНОЗ РОСТА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ В РФ

Минэкономразвития повысило оценку роста инвестиций в основной капитал в РФ в 2021 году с 3,3% до 4,5%, следует из направленного в регионы письма министерства с промежуточным вариантом среднесрочного прогноза социально-экономического развития на текущий год и предстоящую трехлетку.

Документ имеется в распоряжении РИА Новости, его подлинность подтвердили в министерстве. В письме отражены показатели прогноза в его базовой версии.

"Инвестиции в основной капитал — рост на 4,5% против 3,3% (в апрельской версии прогноза — ред.)", — подтвердил представитель министерства.

По его словам, источник роста показателя в этом году — восстановительный рост, рост строительства жилья, а также бюджетные стройки, несмотря на подорожание стройматериалов из-за роста цен на металл.

ОЦЕНКА ВВП РОССИИ

Минэкономразвития улучшило оценку динамики ВВП РФ в 2021 году, теперь ожидает роста на 3,8% вместо прежних 2,9%, следует из направленного в регионы письма министерства с промежуточным вариантом среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ на текущий год и предстоящую трехлетку.

Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Его подлинность подтвердили в министерстве. В письме отражены показатели базовой версии прогноза.

"Оценка роста ВВП РФ на 2021 год — 3,8% против 2,9%. Причины повышения прогноза ВВП на 2021 год — улучшение динамики потребительского и инвестиционного спроса", — сказал представитель министерства.

Прогноз по росту ВВП РФ на 2022 и 2023-2024 годы сохранен на уровне 3,2% и 3% соответственно.

ИНФЛЯЦИЯ В РОССИИ 2021 ГОДУ

Минэкономразвития повысило ожидания по инфляции в РФ в 2021 году с 4,3% до 5%, следует из направленного в регионы письма министерства с промежуточным вариантом среднесрочного прогноза социально-экономического развития на текущий год и предстоящую трехлетку.

Документ имеется в распоряжении РИА Новости, его подлинность подтвердили в министерстве. В письме отражены показатели прогноза в его базовой версии.

"Оценка инфляция на конец текущего года повышена до 5%. Ожидаемая величина в коридоре 4,9-5,1%, поэтому в прогнозе 5% указано. Начиная с 2022 года по-прежнему предполагаем выход на таргет — на 4%", — сообщил представитель министерства.

По данным Росстата, годовая инфляция в РФ в июне ускорилась до 6,5% — самого высокого уровня с августа 2016 года.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников говорил о том, что в целом министерство видит тренд на замедление роста цен, хотя в июле на динамику инфляции окажет влияние индексация тарифов с 1 июля, а также последствия роста цен на металлы.

ПРОГНОЗ ПО ОБОРОТУ РИТЕЙЛА

Минэкономразвития улучшило оценку по динамике оборота российского ритейла в 2021 году, теперь ожидает роста на 6,9% вместо 5,1%, следует из направленного в регионы письма министерства с промежуточным вариантом среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ на текущий год и предстоящую трехлетку.

Документ имеется в распоряжении РИА Новости, его подлинность подтвердили в министерстве. В письме отражены показатели прогноза в его базовой версии.

Оценка оборота ритейла на 2022 и 2023-2024 годы также пересмотрена в сторону повышения — на 0,1 п.п., до 3% и 2,9% соответственно. В апрельской версии прогноза ожидался рост на 2,9% и 2,8% соответственно.

Министерство также значительно улучшило прогноз по росту объема платных услуг населению в текущем году — до 14,3% с 11,3% апрельском прогнозе. В 2022 году министерство ожидает замедления роста объема платных услуг населению до 5,2%, в 2023-2024 годах — до 3,5%.