МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Министерство внутренних дел (МВД) разработало проект закона, согласно которому в России будут действовать новые правила въезда и пребывания иностранцев на территории страны. Надо ли копить деньги, если их нет

Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в пятницу, 9 июля.

В частности, новый проект рекомендует отменить разрешения на временное проживание (РВП) в России для иностранцев.

Вместо этого документа МВД предлагает установить три миграционных режима пребывания:

краткосрочное (не более 90 дней суммарно в течение календарного года),



долгосрочное (более 90 дней суммарно в течение календарного года без получения разрешения на постоянное проживание),



постоянное проживание (бессрочно).

Поясняется, что иностранцы, у кого уже есть РВП, смогут поменять цель пребывания на территории страны без выезда за пределы России.

Помимо этого, документ предусматривает введение реестра недобросовестных приглашающих мигрантов для въезда в Россию лиц, как физических, так и юридических.

Министерство, в числе прочего, предложило регулировать трудовую миграцию с помощью двух информационных ресурсов. Это реестр иностранных работников и электронный реестр работодателей.