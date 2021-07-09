МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Министерство внутренних дел (МВД) разработало проект закона, согласно которому в России будут действовать новые правила въезда и пребывания иностранцев на территории страны.
Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в пятницу, 9 июля.
В частности, новый проект рекомендует отменить разрешения на временное проживание (РВП) в России для иностранцев.
Вместо этого документа МВД предлагает установить три миграционных режима пребывания:
- краткосрочное (не более 90 дней суммарно в течение календарного года),
- долгосрочное (более 90 дней суммарно в течение календарного года без получения разрешения на постоянное проживание),
- постоянное проживание (бессрочно).
Поясняется, что иностранцы, у кого уже есть РВП, смогут поменять цель пребывания на территории страны без выезда за пределы России.
Помимо этого, документ предусматривает введение реестра недобросовестных приглашающих мигрантов для въезда в Россию лиц, как физических, так и юридических.
Министерство, в числе прочего, предложило регулировать трудовую миграцию с помощью двух информационных ресурсов. Это реестр иностранных работников и электронный реестр работодателей.
https://1prime.ru/state_regulation/20210709/834152573.html