МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Читатели китайского интернет-издания "Гуаньча" активно обсуждают статью об обновлении структуры российского Фонда национального благосостояния (ФНБ) и его дедолларизацию. Жителей США оставили без удобных кредитов

"Я действительно восхищаюсь тем, как Россия медленно, но верно реализует свою угрозу. В долгосрочной перспективе мы тоже сможем теснее сотрудничать с ней", — пишет пользователь fsp250.

"Любое поведение, которое может противостоять гегемонии доллара, я поддерживаю обеими руками, соответственно, и Россию, которая находится в авангарде!" — добавляет другой пользователь.

"Что будет, если десятки государств тоже поступят таким образом, вот было бы прекрасно!" — пишет еще один комментатор.

"Россия очень смелая, дерзнула и сделала!" — добавляет пользователь под ником Цин Фэн.

"Россия дала хороший старт. Разве для других стран это не отличный урок?" — задается вопросом еще один читатель издания.

Напомним, что Минфин России завершил конверсионные операции по приведению структуры ФНБ к новым нормативам. Сейчас доля доллара в фонде сократилась до нуля, фунта стерлингов — до 5%. Доли евро и юаня были увеличены до 39,7% и 30,4% соответственно. Доля японской иены составляет 4,7%. Безналичного золота — 20,2%.