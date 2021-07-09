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СМИ сообщили о строительстве Литвой забора на границе с Белоруссией
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Литва начинает строительство забора на границе с Белоруссией для предотвращения пересечения границы нелегальными мигрантами, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-секретаря... ПРАЙМ, 09.07.2021
мигранты, литва, граница, белоруссия, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Литва начинает строительство забора на границе с Белоруссией для предотвращения пересечения границы нелегальными мигрантами, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-секретаря командующего литовской армии Руту Монтвиле.
Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что республика больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС — из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил". Премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что из-за наплыва нелегальных мигрантов республика решила отгородиться от Белоруссии забором с колючей проволокой.
"Первый участок барьера будет иметь длину 500 метров, высоту 1,8 метра и состоять из спирали из колючей проволоки, сообщила агентству Рейтер пресс-секретарь Рута Монтвиле", — передает Рейтер.
По данным Sputnik Литва, к утру пятницы в Литву из Белоруссии в общей сложности с начала года прибыли 1546 нелегалов — это в 19 раз превышает число мигрантов, которых задержали в балтийской республике за весь прошлый год.