МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Литва начинает строительство забора на границе с Белоруссией для предотвращения пересечения границы нелегальными мигрантами, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-секретаря командующего литовской армии Руту Монтвиле. МВД предлагает отменить разрешение на временное проживание иностранцев

Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что республика больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС — из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил". Премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что из-за наплыва нелегальных мигрантов республика решила отгородиться от Белоруссии забором с колючей проволокой.

"Первый участок барьера будет иметь длину 500 метров, высоту 1,8 метра и состоять из спирали из колючей проволоки, сообщила агентству Рейтер пресс-секретарь Рута Монтвиле", — передает Рейтер.

По данным Sputnik Литва, к утру пятницы в Литву из Белоруссии в общей сложности с начала года прибыли 1546 нелегалов — это в 19 раз превышает число мигрантов, которых задержали в балтийской республике за весь прошлый год.