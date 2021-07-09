МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли РФ в январе-мае выросло на 8,1% в годовом выражении и составило 41,2 миллиарда долларов, сообщается в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС). Россия в мае нарастила экспорт нефти

По данным ФТС, в январе-мае 2021 года внешнеторговый оборот России вырос на 22,7% в годовом выражении и составил 277,9 миллиарда долларов.

Экспорт России составил 165,3 миллиарда долларов, увеличившись на 19,8%. На долю стран дальнего зарубежья пришлось 85,1%, на страны СНГ — 13,9%.

Основой российского экспорта в январе-мае 2021 года традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 53,1% (в январе-мае 2020 года — 56,5%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 57,3% (в январе-мае 2020 года — 61,4%), в страны СНГ — 26,6% (24,4%).

Импорт России в январе-мае составил 112,6 миллиарда долларов, увеличившись на 27,4% в годовом выражении. На страны дальнего зарубежья приходилось 89,7%, на страны СНГ — 10,3%. Эксперты оценили последствия возможного ограничения на экспорт бензина

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование — 49,6% (в январе-мае 2020 года — 45,9%). В импорте из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 53% (в январе-мае 2020 года — 48,8%), из стран СНГ — 20,5% (22,4%). Стоимостный объем ввоза этой продукции по сравнению с январем-маем 2020 года увеличился на 38,4%, в том числе электрического оборудования на 30,7%, механического оборудования — на 28,3%, инструментов и оптических аппаратов — на 9,6%. Возрос физический объем импорта легковых автомобилей в 1,8 раза, грузовых автомобилей — в 1,9 раза.

В страновой структуре внешней торговли на долю Евросоюза в январе-мае 2021 года приходилось 35,7% российского товарооборота (годом ранее — 35,6%), на страны СНГ — 12,4% (против 12,3%), на страны ЕАЭС — 9,3% (против 8,4%), на страны АТЭС — 34,2% (против 34%).