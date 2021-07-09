МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Россия в январе-мае 2021 года сократила импорт свежего и мороженого мяса на 18,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 96,3 тысячи тонн, объем поставок мяса птицы снизился на 1,5% — до 88,2 тысячи тонн, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС). Профицит внешней торговли России в январе-мае вырос на 8,1%

Ввоз рыбы в РФ в январе-мае вырос на 12,2% — до 175,1 тысячи тонн, экспорт рыбы за этот период сократился на 23,2% — до 595,1 тысячи тонн. Импорт сгущенного молока и сливок уменьшился на 17,3% — до 49,6 тысячи тонн, сливочного масла — вырос на 0,6%, до 56,4 тысячи тонн, сыров и творога — увеличился на 19,7%, до 143,7 тысячи тонн.

Импорт цитрусовых за январь-май вырос на 2,4%, составив 759,8 тысячи тонн, ввоз бананов снизился на 6,7%, до 664,2 тысячи тонн, яблок — на 0,1%, до 547,1 тысячи тонн. Ввоз изделий из мяса и мясных консервов снизился на 5,7%, до 7,8 тысячи тонн. Импорт кофе вырос на 4,8% — до 98,1 тысячи тонн, чая — на 1,7%, до 65,1 тысячи тонн.

Одновременно импорт сахара-сырца вырос в 2,2 раза, до 4,8 тысячи тонн, белого сахара — снизился на 27,7%, до 55,2 тысячи тонн. Ввоз какао-бобов увеличился на 9,2% — до 31,6 тысячи тонн, какао-масла — снизился на 0,8%, до 13,8 тысячи тонн, а импорт продуктов, содержащих какао — вырос на 11,2%, до 50,3 тысячи тонн. Россия в мае нарастила экспорт нефти

В свою очередь, импорт соевых бобов в Россию за январь-май снизился на 6,1% и составил 754,6 тысячи тонн, пальмового масла — вырос на 2,6%, до 423,1 тысячи тонн.

Экспорт водки из России в январе-мае вырос на 5,8% — до 701,416 тысячи декалитров. Импорт алкогольных и безалкогольных напитков в денежном выражении вырос на 25,5% — до 1,185 миллиарда долларов, сигарет и сигар — на 34%, до 31,6 миллиона долларов. Ввоз табачного сырья сократился в натуральном выражении на 10,3% — до 55,2 тысячи тонн.

Экспорт пшеницы и меслина (смеси пшеницы и ржи) снизился на 19,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 9,993 миллиона тонн. В денежном выражении поставки пшеницы за рубеж уменьшились на 4,5%, составив 2,556 миллиарда долларов.

В свою очередь, поставки за рубеж растительного масла в январе-мае снизились на 10,3% в годовом выражении и составили 1,635 миллиона тонн. В денежном выражении они выросли на 57,8% и составили 2,016 миллиарда долларов.

Одновременно Россия в январе-мае увеличила импорт пшеницы на 35,9%, до 72 тысяч тонн (на 28,1 миллиона долларов). Ввоз кукурузы уменьшился на 28,4%, до 27,6 тысячи тонн (на 97,9 миллиона долларов). Импорт растительного масла в январе-мае вырос на 49,8%, до 0,5 тысячи тонн (на 0,7 миллиона долларов).