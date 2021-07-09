МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Субъекты РФ к 8 июля довели до сельхозпроизводителей 36,3% средств, предусмотренных федеральным бюджетом на господдержку агропромышленного комплекса, следует из сообщения Минсельхоза РФ.

"По состоянию на 8 июля в субъекты РФ перечислено 124,7 миллиарда рублей. Из указанных средств регионы довели до получателей 45,3 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Лидеры среди субъектов РФ по этому показателю — Ненецкий автономный округ (90,3%), Кировская область (78,6%), Ямало-Ненецкий автономный округ (70,5%), Магаданская область (68,8%), Ярославская область (66,6%), Красноярский край (64,2%), Республика Мордовия (64,1%), Владимирская область (63,7%), Вологодская область (63,3%).