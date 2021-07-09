МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Россия в январе-мае 2021 года увеличила экспорт калийных удобрений в 1,7 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 5,11 миллиона тонн, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. ФТС с начала года увеличила перечисления в бюджет на 37,3%

Стоимость поставок составила 1,011 миллиарда долларов, что также в 1,7 раза больше показателя января-мая 2020 года. Экспорт калийных удобрений в мае повысился на 32,8% по сравнению с апрелем и составил 1,234 миллиона тонн. Поставки в долларовом выражении выросли на 43,7% — до 259,9 миллиона.

Экспорт азотных удобрений в январе-мае увеличился на 3,2% в годовом выражении и составил 5,382 миллиона тонн, стоимость поставок выросла на 31,9%, до 1,242 миллиарда долларов. Поставки в мае составили 880,9 тысячи тонн на 244,4 миллиона долларов, что ниже показателей апреля в натуральном и стоимостном выражении на 26,7% и 19,6% соответственно.

Экспорт смешанных удобрений за пять месяцев повысился на 6,8% — до 4,559 миллиона тонн, стоимость их поставок — на 48,1%, до 1,546 миллиарда долларов. Экспорт в натуральном выражении в мае сократился на 9,3% по сравнению с апрелем — до 819,4 тысячи тонн, в стоимостном — вырос на 1,3%, до 353,4 миллиона долларов.

Поставки из РФ за рубеж фосфата кальция, алюминиево-кальциевых фосфатов и фосфатного мела в январе-мае снизились на 4,4%, до 937,3 тысячи тонн, а стоимостной объем экспорта увеличился на 1,3%, до 111,4 миллиона долларов. Экспорт в мае вырос по сравнению с апрелем на 18%, до 150,6 тысячи тонн, в долларовом выражении — на 24,3%, до 19,3 миллиона.

Вывоз метанола в январе-мае снизился на 1,7%, до 867,1 тысячи тонн (на 271,7 миллиона долларов). В мае поставки увеличились на 36,4% в месячном выражении — до 196,2 тысячи тонн (на 65,9 миллиона долларов). Экспорт аммиака за пять месяцев увеличился на 3,8% и составил 1,919 миллиона тонн (на 459,3 миллиона долларов), а в мае сократился на 18,8% к апрелю, до 343,6 тысячи тонн (на 106,6 миллиона долларов).