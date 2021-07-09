КИЕВ, 9 июл — ПРАЙМ. Министр финансов Украины Сергей Марченко в США провел ряд встреч с представителями МВФ для обсуждения сотрудничества по кредитованию, Киев и МВФ достигли компромиссов по ряду вопросов, в том числе, антикоррупционной реформе и реформе корпоративного управления, сообщается на сайте министерства финансов Украины. Чубайс предупредил об опасности проиграть в конкуренции с Украиной

Ранее Марченко заявил, что Киев ожидает летом заключения договоренности на уровне персонала (staff level agreement) с МВФ по программе кредитования. Он отмечал, что Украина получит очередной транш кредита, если в стране снова начнет работать Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), будет введена уголовная ответственность за недостоверное и несвоевременное декларирование, а также будет принята новая редакция законопроекта по Высшему совету правосудия. Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявлял, что Киев может летом получить по меньшей мере один транш кредита от МВФ.

"Представители МВФ отметили прогресс Украины в проведении реформ, необходимых для продолжения программы сотрудничества. … Переговоры позволили согласовать позиции обеих сторон и достичь компромисса по ряду вопросов, в частности, антикоррупционной реформы, реформы корпоративного управления и вопросов независимости НАБУ", — сообщили в пресс-службе министерства. В США назвали слабые места украинской армии

Марченко отметил, что Украина достигла "значительных результатов в выполнении структурных маяков МВФ". Он напомнил, что Верховная рада Украины в короткий срок приняла ряд законопроектов, необходимых для продолжения программы сотрудничества с МВФ.

"Поддержка МВФ очень важна для Украины. И я благодарен за поддержку в проведении реформ. Экономическая ситуация в стране улучшается, но для обеспечения макроэкономической стабильности Украине чрезвычайно важно быть в программе сотрудничества с МВФ", — цитирует Марченко пресс-служба.

В министерстве добавили, что по мнению экспертов МВФ, решение Конституционного суда "привело к откату антикоррупционных усилий, что требует соответствующей реакции со стороны украинской власти". "Стороны договорились о тесной коммуникации и совместной работе для возможности достижения staff level agreement в ближайшее время", — резюмировали в ведомстве.

Совет управляющих МВФ в начале июня 2020 года одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в 5 миллиардов долларов. Первый транш в 2,1 миллиарда страна уже получила.

Проблемы вокруг КС Украины начались после того, как суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов.

В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.

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