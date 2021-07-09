МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Банк России в пятницу опубликовал статистические данные по РФ за I полугодие. Центробанк сообщил о росте случаев краж денег у россиян

Прямые иностранные инвестиции в РФ в первом полугодии составили 4,1 миллиарда долларов против 1,8 миллиарда долларов год назад, сообщается в материалах ЦБ. Во втором квартале прямые иностранные инвестиции в РФ сократились до 0,7 миллиарда долларов против 5,9 миллиарда долларов годом ранее.

Положительное сальдо внешней торговли России в первом полугодии выросло на 24,8% в годовом выражении и составило 62,4 миллиарда долларов. Увеличение профицита торгового баланса на 12,4 миллиарда долларов, до 62,4 миллиарда долларов, было обусловлено "опережающим ростом стоимостного объема экспорта товаров", отмечает регулятор.

Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в отчетном периоде выросло на 71,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 43,1 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные Банка России.

"По предварительной оценке Банка России, в январе-июне 2021 года положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации расширилось до 43,1 миллиарда долларов против 25,1 миллиарда долларов в I полугодии прошлого года", — говорится в сообщении. Профицит внешней торговли России в январе-мае вырос на 8,1%

Чистый отток средств нерезидентов из российских ОФЗ и евробондов в первом полугодии составил 3,9 миллиарда долларов против притока в 1,8 миллиарда долларов годом ранее. При этом ЦБ оценил чистый отток средств нерезидентов в российские ОФЗ и евробонды во втором квартале в 0,6 миллиарда долларов против притока в 1,2 миллиарда долларов годом ранее.

Чистый отток капитала из России в первом полугодии составил 28,2 миллиарда долларов, снизившись на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствует предварительная оценка ЦБ.

"Положительное сальдо финансовых операций частного сектора по итогам января-июня 2021 года сложилось в размере 28,2 млрд долларов (31,2 миллиарда долларов годом ранее), оно было сформировано главным образом ростом вложений прочих секторов в иностранные активы при незначительном уменьшении внешних обязательств, в то время как годом ранее заметным в динамике показателя было также снижение внешних обязательств банков", — говорится в сообщении регулятора.