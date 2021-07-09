2021-07-09T17:04:32+03:00
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2021-07-09T17:04:32+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210709/834158962.html
Грузооборот морских портов России вырос в первом полугодии
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Грузооборот морских портов РФ за январь-июнь 2021 года вырос на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 412,13 миллиона тонн, сообщается на сайте... ПРАЙМ, 09.07.2021
россия, грузы, морские порты, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Грузооборот морских портов РФ за январь-июнь 2021 года вырос на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 412,13 миллиона тонн, сообщается на сайте Росморречфлота.
В том числе объем перевалки наливных грузов снизился на 6%, до 211,35 миллиона тонн, сухих — вырос на 8%, составив 200,78 миллиона тонн.