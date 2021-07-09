МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Грузооборот морских портов РФ за январь-июнь 2021 года вырос на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 412,13 миллиона тонн, сообщается на сайте Росморречфлота.

В том числе объем перевалки наливных грузов снизился на 6%, до 211,35 миллиона тонн, сухих — вырос на 8%, составив 200,78 миллиона тонн.