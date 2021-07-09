МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Несмотря на внешнее улучшение ситуации с COVID-19 в Москве, она остаётся тяжелой и для многих — смертельно опасной, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

"Люди во многом болеют бессимптомно и течение болезни в начале имеет достаточно большой период и маскируется под ОРВИ, незначительные респираторные заболевания. Потом резко происходит ухудшение. Поэтому, несмотря на внешнее улучшение ситуации, она остается крайне сложной, тяжелой и для многих смертельно опасной", — заявил Собянин.

Он призвал москвичей беречь себя, соблюдать требования Роспотребнадзора и максимально пройти вакцинацию.