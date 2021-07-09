2021-07-09T18:23:00+03:00
2021-07-09T18:24:04+03:00
2021-07-09T18:23:00+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210709/834159890.html
Россия расширила список предприятий-поставщиков кормов в страну
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Россельхознадзор дополнил перечень иностранных предприятий, которым разрешаются поставки в Россию кормов и кормовых добавок, включив в него еще 12 производителей, следует из... ПРАЙМ, 09.07.2021
минсельхоз рф, новости, экономика
https://1prime.ru/images/83227/89/832278943.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83227/89/832278943.jpg
https://1prime.ru/images/83227/89/832278942.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83227/89/832278942.jpg
https://1prime.ru/images/83227/89/832278935.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83227/89/832278935.jpg
https://1prime.ru/Agriculture/20210708/834143368.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Россельхознадзор дополнил перечень иностранных предприятий, которым разрешаются поставки в Россию кормов и кормовых добавок, включив в него еще 12 производителей, следует из материалов ведомства.
"Россельхознадзор расширяет размещенный ранее список зарубежных предприятий, которым на три месяца разрешается ввоз в Россию кормовой продукции. Перечень пополняется немецкими, нидерландскими и испанскими производителями кормовых добавок, а также функциональных и диетических кормов, а также расширяется номенклатура товаров, которые данные компании смогут ввозить в Россию", — говорится в сообщении.
Таким образом, уже возобновлена сертификация продукции 56 компаний: 32 производителей кормов и кормовых добавок из Германии, 18 производителей — из Нидерландов, 4 — из Испании и 2 — из Канады, уточняет ведомство. Поступающие в Россию подконтрольные товары будут подвергаться усиленному лабораторному мониторингу.
Ограничения на экспорт в РФ кормов и кормовых добавок из нескольких иностранных государств были введены Россельхознадзором по причине серьезного снижения уровня государственного контроля за поставляемой в страну продукцией.