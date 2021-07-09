МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Россельхознадзор дополнил перечень иностранных предприятий, которым разрешаются поставки в Россию кормов и кормовых добавок, включив в него еще 12 производителей, следует из материалов ведомства. Минсельхоз не ожидает значительного удорожания кормов

"Россельхознадзор расширяет размещенный ранее список зарубежных предприятий, которым на три месяца разрешается ввоз в Россию кормовой продукции. Перечень пополняется немецкими, нидерландскими и испанскими производителями кормовых добавок, а также функциональных и диетических кормов, а также расширяется номенклатура товаров, которые данные компании смогут ввозить в Россию", — говорится в сообщении.

Таким образом, уже возобновлена сертификация продукции 56 компаний: 32 производителей кормов и кормовых добавок из Германии, 18 производителей — из Нидерландов, 4 — из Испании и 2 — из Канады, уточняет ведомство. Поступающие в Россию подконтрольные товары будут подвергаться усиленному лабораторному мониторингу.

Ограничения на экспорт в РФ кормов и кормовых добавок из нескольких иностранных государств были введены Россельхознадзором по причине серьезного снижения уровня государственного контроля за поставляемой в страну продукцией.