2021-07-09T20:10:28+03:00
2021-07-09T20:10:28+03:00
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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210709/834160534.html
Минсельхоз рассказал о закупках сахара и зерна в интервенционный фонд
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Минсельхоз РФ предлагает создать неснижаемый запас интервенционного фонда зерна в России в размере 3 миллионов тонн, а запас сахара — в 250 тысяч тонн, закупки продукции могут... ПРАЙМ, 09.07.2021
минсельхоз рф, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ предлагает создать неснижаемый запас интервенционного фонда зерна в России в размере 3 миллионов тонн, а запас сахара — в 250 тысяч тонн, закупки продукции могут пройти в 2022-2023 годах, говорится в материалах Минсельхоза к проекту постановления правительства о внесении изменений в правила приобретения сельхозпродукции в рамках интервенций.
"Минсельхозом России предложено сформировать неснижаемый запас зерна интервенционного фонда в размере 3 миллионов тонн, что соответствует двух-трех месячной потребности в зерне у производителей муки. Кроме того, в целях обеспечения бесперебойных поставок сахара и стабилизации ценовой ситуации предложено создание аналогичного инструмента по сахару", — говорится в пояснительной записке к проекту.
"В указанных целях предложено сформировать интервенционный фонд сахара белого в размере 250 тысяч тонн. Закупку зерна и сахара белого в интервенционный фонд предложено осуществлять в 2022-2023 годах по решению правительства Российской Федерации при благоприятных рыночных условиях", — добавляется в документе.