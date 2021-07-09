МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ предлагает создать неснижаемый запас интервенционного фонда зерна в России в размере 3 миллионов тонн, а запас сахара — в 250 тысяч тонн, закупки продукции могут пройти в 2022-2023 годах, говорится в материалах Минсельхоза к проекту постановления правительства о внесении изменений в правила приобретения сельхозпродукции в рамках интервенций. Россия расширила список предприятий-поставщиков кормов и кормовых добавок

"Минсельхозом России предложено сформировать неснижаемый запас зерна интервенционного фонда в размере 3 миллионов тонн, ‎что соответствует двух-трех месячной потребности в зерне ‎у производителей муки. Кроме того, в целях обеспечения бесперебойных поставок сахара ‎и стабилизации ценовой ситуации предложено создание аналогичного инструмента по сахару", — говорится в пояснительной записке к проекту.

"В указанных целях предложено сформировать интервенционный фонд сахара белого в размере 250 тысяч тонн. Закупку зерна и сахара белого в интервенционный фонд предложено осуществлять в 2022-2023 годах по решению правительства Российской Федерации при благоприятных рыночных условиях", — добавляется в документе.