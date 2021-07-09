МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Минцифры 11 июля начнет тестировать механизм автоматических уведомлений с портала "Госуслуги" на получение единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на школьников — портал автоматически заполнит заявление и направит уведомление в личный кабинет пользователя, заявил журналистам глава министерства Максут Шадаев. Определены параметры социальных выплат и пособий в 2022-2024 годах

"По предыдущим социальным выплатам у нас накопился достаточный объем информации, поэтому мы совместно с Минтрудом решили опробовать новый механизм проактивного уведомления пользователей портала госуслуг о новых единовременных выплатах", — сказал министр.

По его словам, портал сам заполнит форму заявления на выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребенка-школьника, а затем отправит пользователю приглашение зайти в личный кабинет, чтобы проверить корректность данных и отправить заявление в ПФР. Таким образом, автоматически формируя необходимые формы, портал сэкономит пользователям время и вовремя напомнит о получении положенных им выплат.

"Обращаю внимание, что механизм новых уведомлений мы начнем тестировать уже в ближайшее воскресенье, 11 июля. Если уведомление с портала вдруг не придет, то с 15 июля 2021 года можно зайти на портал госуслуг и подписать заявление привычным способом", — пояснил Шадаев. Портал "Госуслуги" ставит посетителей в очередь на вход

Он напомнил, что крупные банки предложили своим клиентам дополнительные бонусы при перечислении выплат на открытые у них счета. "Мы надеемся, что другие банки также присоединятся к этой инициативе и предложат получателям выплат различные программы лояльности", — заключил он.

"Заявление на выплату можно будет подать дистанционно на портале "Госуслуги" или лично в отделении Пенсионного фонда. Обратиться за выплатой можно будет с 15 июля до 1 ноября 2021 года. При дистанционном обращении через портал "Госуслуги" никаких справок от родителей не потребуется", — уточнили в министерстве.

Пособие выплатят семьям, имеющим детей в возрасте от 6 до 18 лет, если ребенку исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 года.

Территориальный орган ПФР рассмотрит заявление о назначении выплаты не позднее пяти рабочих дней с даты его регистрации. Единовременную выплату смогут получить родители более 20 миллионов детей.