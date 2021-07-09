МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, ситуация с коронавирусом в регионе стабилизировалась, идёт активная выписка. Голикова рассказала о росте смертности из-за COVID-19

"Я вижу сегодня активную выписку у нас на этой неделе, у нас ситуация стабилизировалась, но это точно не повод недооценивать угрозу", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Воробьёв заявил, что новых ограничений, связанных с коронавирусом, при текущих темпах вакцинации вводить не будут.

"Ограничений мы с такой вакцинацией точно избежим, главное, чтобы этот злосчастный коронавирус дальше не мутировал", — заверил губернатор.

В Московской области на вакцинацию от коронавирусной инфекции в день записываются примерно 100 тысяч человек, добавил Воробьев.

"У нас в день записывается 100 тысяч (человек — ред.) на вакцину: 98, 97 тысяч. Вакцин мы ставим 50-55 тысяч в день", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Губернатор отметил, что ограничений с таким темпом вакцинации регион точно избежит.

"Главное, чтобы злосчастный коронавирус дальше не мутировал", — высказался глава региона.

Московской области надеются сформировать коллективный иммунитет от коронавирусной инфекции уже в июле, заключил Воробьев.

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