ВАШИНГТОН, 9 июл — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден подписал указ о мерах по повышению конкуренции, церемонию транслировал Белый дом.

По словам президента США, указ предусматривает более 70 мер, которые позволят расширить конкуренцию в экономике и сделать это приоритетом для всех ведомств США.

"Капитализм без конкуренции не капитализм, а эксплуатация", — сказал Байден, который назвал себя "гордым сторонником капитализма".

"Честная конкуренция сделала Америку самой богатой и инновационной страной в истории", — добавил Байден.

Указ подразумевает ограничение оговорок в контрактах о найме работников, которые мешают им устраиваться на работу у конкурентов данной компании. Кроме того, предполагается поддержать импорт лекарств из Канады, где они намного дешевле, чем в США. Байден предложил также облегчить процесс возмещения за возврат авиабилетов.

Производителям товаров он хочет помешать запрещать ремонт у сторонних специалистов, навязывая потребителю услуги фирмы-производителя. Согласно указу, в Белом доме будет создан совет по конкуренции.