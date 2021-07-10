МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Траты на общепит, сувениры и такси в Санкт-Петербурге в июне значительно выросли по сравнению с маем благодаря проведению чемпионата Европы по футболу ЕВРО-2020, подсчитали аналитики сервисов ЮMoney и "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" (входят в экосистему "Сбера"). Результаты исследования имеются в распоряжении РИА Новости. Названы самые бедные и богатые регионы России

"В июне по сравнению с маем в Петербурге количество платежей в категории общепита выросло на 37%, оборот — на 29%. Средний чек снизился на 6%, но все равно остался высоким и составил 2048 рублей", — привели данные аналитики.

Футбольные болельщики уехали из северной столицы с подарками: в июне траты на сувениры выросли на 24%, а оборот увеличился на 32%. Средний чек вырос на 6% к маю и составил 3934 рубля.

Не экономили болельщики в Петербурге и на такси. В июне траты на такси и каршеринг выросли на 64% относительно мая, оборот — на 50%, а средний чек — на 13%. Он составил 2302 рубля.

ЕВРО-2020 стартовал 11 июня. Матчи турнира принимали Лондон, Рим, Мюнхен, Баку, Санкт-Петербург, Будапешт, Севилья, Бухарест, Амстердам, Глазго и Копенгаген. В финале турнира, который состоится на лондонском стадионе "Уэмбли" 11 июля, сыграют сборные Англии и Италии.