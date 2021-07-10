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Правительство одобрило законопроект о деофшоризации экономики
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Правительство России на заседании в четверг одобрило внесение изменений в ряд федеральных законов для деофшоризации российской экономики, сообщается в субботу на сайте кабмина... ПРАЙМ, 10.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг одобрило внесение изменений в ряд федеральных законов для деофшоризации российской экономики, сообщается в субботу на сайте кабмина.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 28 и 29 федерального закона "О защите конкуренции" и федеральный закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", — говорится в сообщении.
Отмечается, что проект федерального закона позволит стимулировать развитие специальных административных районов.