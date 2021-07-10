МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг приняло к сведению доклад Минприроды о развитии минерально-сырьевой базы РФ, сообщается на сайте кабмина. Минфин заявил о суперцикле в сырьевом секторе

"О развитии минерально-сырьевой базы РФ… Принять к сведению доклад министра природных ресурсов и экологии РФ А.А.Козлова по данному вопросу", — говорится в сообщении.

Кроме того, зампредам правительства Виктории Абрамченко, Дмитрию Чернышенко, вице-премьеру – руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко, Минприроды и Минфину поручено проработать вопрос о включении в состав новых инициатив социально-экономического развития РФ мероприятий, нацеленных на развитие современных технологий обработки информации минерально-сырьевой базы, параметры их дополнительного финансирования на 2021-2024 годы. Доложить об исполнении нужно до 16 июля 2021 года.

Уточняется, что основные цели и задачи по устойчивому обеспечению минеральным сырьем потребностей экономики определены стратегией развития минерально-сырьевой базы РФ до 2035 года, утвержденной распоряжением правительства от 22 декабря 2018 года.

С 2013 года геологическое изучение недр и воспроизводство минерально-сырьевой базы осуществляется в рамках подпрограммы "Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр" государственной программы РФ "Воспроизводство и использование природных ресурсов", утвержденной постановлением правительства от 15 апреля 2014 года, напоминает пресс-служба.