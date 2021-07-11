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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210711/834170280.html
Организаторы не планируют отменять или переносить ВЭФ
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В настоящий момент никаких планов по изменению или отмене ВЭФ, который намечен на сентябрь, нет, сообщил РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "Самое главное,... ПРАЙМ, 11.07.2021
вэф, минвостокразвития, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВЛАДИВОСТОК, 11 июл — ПРАЙМ. В настоящий момент никаких планов по изменению или отмене ВЭФ, который намечен на сентябрь, нет, сообщил РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"Самое главное, очень рассчитываем, чтобы у нас эпидемиологическая ситуация не внесла никаких коррективов. На сегодня никаких планов по изменению или отмене ВЭФ нет, мы готовим ВЭФ в штатном режиме, со стороны ДВФУ полное сотрудничество и поддержка", — сказал Чекунков.
ВЭФ пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса ДВФУ. Как ранее сообщил РИА Новости Чекунков, на ВЭФ планируется пригласить делегации минимум из 60 стран.