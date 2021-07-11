ВЛАДИВОСТОК, 11 июл — ПРАЙМ. В настоящий момент никаких планов по изменению или отмене ВЭФ, который намечен на сентябрь, нет, сообщил РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. На Дальнем Востоке займутся проблемой роста цен на красную икру

"Самое главное, очень рассчитываем, чтобы у нас эпидемиологическая ситуация не внесла никаких коррективов. На сегодня никаких планов по изменению или отмене ВЭФ нет, мы готовим ВЭФ в штатном режиме, со стороны ДВФУ полное сотрудничество и поддержка", — сказал Чекунков.

ВЭФ пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса ДВФУ. Как ранее сообщил РИА Новости Чекунков, на ВЭФ планируется пригласить делегации минимум из 60 стран.