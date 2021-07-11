МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-внедренческого типа в Новгородской области, сообщает пресс-служба кабмина.

"В Новгородской области будет создана особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-внедренческого типа. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что площадь ОЭЗ составит более 180 гектаров. Здесь откроют предприятия по производству лекарств на основе моноклональных антител, микроэлектронной продукции, полуприцепной техники. Кроме того, здесь планируется запустить заводы по переработке рапса, а также изготовлению тепло- и звукоизоляционных материалов.

Ожидается, что компании, которые получат статус резидента ОЭЗ, проинвестируют в экономику области около восьми миллиардов рублей и создадут свыше 700 рабочих мест. Минэкономики назвало драйвер восстановления промпроизводства в России

Сейчас территория, где будет создана ОЭЗ, частично оснащена инженерной и транспортной инфраструктурой. Региональные власти займутся ее дальнейшим обустройством. Стоимость этих работ оценивается в 1,3 миллиарда рублей.

ОЭЗ создаются для развития обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных отраслей экономики, туризма и портовой инфраструктуры. Размещение в ОЭЗ дает бизнесу ряд преимуществ. Речь идет о минимизации административных барьеров, налоговых льготах и таможенных преференциях, добавила пресс-служба.