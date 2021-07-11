МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов рыбохозяйственного комплекса страны с профессиональным праздником, отметив, что их работа способствует развитию и социальному благополучию целого ряда регионов.

День рыбака традиционно отмечается в России во второе воскресенье июля. Путин открыл движение по заключительному участку ЦКАД

"Рыбохозяйственный комплекс занимает важное место в отечественной экономике, играет значимую роль в укреплении продовольственной безопасности, способствует развитию и социальному благополучию целого ряда наших регионов, обеспечивает десятки и сотни тысяч рабочих мест, в том числе в смежных отраслях", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что в последние годы в России были приняты серьезные меры по модернизации предприятий и перерабатывающих заводов, промыслового флота, введены современные экологические стандарты. По словам президента, сейчас необходимо поддерживать набранные высокие темпы, увеличивать долю отечественной продукции на внутреннем рынке, привлекать инвестиции. Также Путин подчеркнул, что нужно уверенно выходить на передовые мировые показатели по производительности и безопасности труда, уделять внимание отраслевой науке и подготовке кадров, качеству жизни специалистов.

"Убеждён, что опыт, знания и ответственный, по-настоящему профессиональный подход к своим обязанностям помогут вам эффективно решать поставленные задачи", — говорится в телеграмме.

Кроме того, Путин поздравил многочисленных любителей рыбной ловли.