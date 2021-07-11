КАИР, 11 июл — ПРАЙМ. Суэцкий канал за минувший финансовый год заработал рекордные в своей истории 5,84 миллиарда долларов США, об этом в воскресенье заявил глава администрации водной артерии адмирал Усама Рабиа. Администрация Суэцкого канала и владельцы Ever Given подписали соглашение

Согласно релизу канцелярии Рабиа, за первое полугодие 2021 года заметно увеличилось количество и тоннаж проходящих через Суэцкий канал судов. Так, согласно статистике администрации канала, с января по июнь 2021 года водную артерию, соединяющую Средиземное и Красное моря, прошли 9763 суда, что на 217 судов больше чем за аналогичный период прошлого года.

"Доходы Суэцкого канала, несмотря на различные вызовы, в последнее время значительно выросли. Статистика судоходства за 2020/2021 финансовый год зафиксировала самый высокий годовой доход в истории канала, который составил 5,84 миллиарда долларов по сравнению с 5,72 миллиардами долларов в течение 2019/2020 финансового года", — приводит слова Рабиа его канцелярия.

Согласно заявлению Рабиа, росту количества судов, проходящих Суэцкий канал, "способствовала гибкая маркетинговая и ценовая политика администрации канала".

"Предоставленные льготы и скидки также сыграли заметную роль в достижении значительного роста транзита судов, перевозящих СПГ, контейнеровозов, судов, перевозящих автомобили, и сухогрузов", — сообщается в заявлении главы администрации канала.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, направлявшийся из КНР в Роттердам под флагом Панамы, 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. Судно сняли с мели 29 марта после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля.