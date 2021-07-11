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Трамп принял решение по участию в выборах президента США
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Бывший президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что уже принял решение относительно своего участия в новых выборах главы государства в 2024 году, однако не может раскрыть... ПРАЙМ, 11.07.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 11 июл — ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что уже принял решение относительно своего участия в новых выборах главы государства в 2024 году, однако не может раскрыть своих планов из-за проблем, которые могут возникнуть с финансированием его избирательной кампании.
"Я знаю ответ, но я пока не могу раскрыть его, поскольку это может повлиять на финансирование кампании и прочие вещи. Но я совершенно точно знаю свой ответ", — сказал Трамп в беседе с телеканалом Fox News, отвечая на вопрос о том, намерен ли он участвовать в новой президентской гонке через несколько лет.
Бывший глава государства не пояснил, о каких возможных проблемах идет речь.
Ранее СМИ писали, что Трамп не исключает возможность баллотироваться в конгресс и в случае своей победы и победы республиканцев на выборах в целом претендовать на пост спикера. Позднее сам Трамп заявил, что не планирует попыток стать спикером нижней палаты конгресса.
Также Трамп неоднократно намекал, что намерен участвовать в выборах президента США в 2024 году.