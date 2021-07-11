МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выразил желание, чтобы российские миллиардеры последовали примеру Ричарда Брэнсона и тратили капитал на развитие космических технологий.

"Надеюсь, что когда-нибудь и наши олигархи-миллиардеры начнут тратить свои деньги не на очередные яхты и ярмарки тщеславия, а на развитие космических технологий и знаний о космосе", — написал он в своем Telegram-канале. Корабль с миллиардером Брэнсоном вернулся на Землю

По словам Рогозина, "можно согласиться с утверждением ряда уважаемых экспертов, что сегодняшний суборбитальный полет не имеет отношения к профессиональной космонавтике, но, тем не менее, событие знаковое и с точки зрения развития технологий, и с точки зрения расширения возможностей человечества взглянуть на нашу планету из космоса".

Корабль с Брэнсоном и тремя астронавтами Virgin Galactic, согласно трансляции полета, достиг высоты 86,2 километра над Землей. По словам историка космонавтики Александра Железнякова, экспедиция Брэнсона "это скорее прикосновение к космосу, чем космический полет", так как ВВС США считают космическим пространство на высоте от 80 километров, а международная федерация аэронавтики — от 100 километров.

В воскресенье компания Virgin Galactic успешно осуществила запуск своего корабля Unity с экипажем из четырех человек, который возглавлял Ричард Брэнсон. После отделения от самолета-носителя Unity самостоятельно поднялся на высоту более 80 километров, где экипаж на несколько минут смог ощутить невесомость. После этого аппарат приступил к снижению и вскоре совершил посадку на территории частного космодрома в американском штате Нью-Мехико.

Это стало первым испытательным тестовым суборбитальным полетом корабля Unity при полной загрузке. Таким образом семидесятилетний основатель компании намеревался протестировать аппарат и продемонстрировать миру, что его сервис может безопасно доставлять людей на орбиту.

По словам Брэнсона, он мечтал о полёте с детства, но ничто не могло подготовить к видам Земли из космоса, "это было волшебно".

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