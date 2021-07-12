МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. ФАС подготовила первую в России концепцию долгосрочного тарифного регулирования. Документ уже утвержден правительством, сообщают "Известия".

В России хотят снизить тариф для граждан за вывоз мусора

Опрошенные изданием эксперты и участники рынка, а также представители бизнеса в целом одобряют инициативу антимонопольной службы. По их мнению, изменения — "верный шаг на пути к обеспечению стабильного тарифного регулирования в стране".

Закон, который еще дорабатывается, будет запрещать корректировку тарифов и параметров регулирования деятельности организаций в течение не менее трех лет.

Будущее единое тарифное регулирование предполагает установление экономически обоснованных тарифов, в том числе с применением "эталонного" принципа их формирования, создание единой тарифной платформы, сохранение РСО всей дополнительной прибыли (экономии) на инвестиционные мероприятия.

"Сегодня сэкономленные средства вычитаются из тарифов на следующий год — у компаний нет стимула в оптимизации, получаются тарифные "качели"", — цитирует газета представителя ФАС. Кроме того, будет выстроена система мер господдержки регулируемых отраслей экономики. Также в ФАС обещали продумать, как снизить барьеры для доступа на эти рынки новых участников.