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Трендовая инфляция в России в июне ускорилась до 4,91%
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Трендовая инфляция в РФ в июне составила в годовом выражении 4,91% после 4,75% в мае, сообщает Банк России. Оценка, рассчитанная на более коротком трехлетнем временном интервале,... ПРАЙМ, 12.07.2021
трендовая инфляция, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Трендовая инфляция в РФ в июне составила в годовом выражении 4,91% после 4,75% в мае, сообщает Банк России.
Оценка, рассчитанная на более коротком трехлетнем временном интервале, увеличилась до 5,3% с 5,12% в мае.
"Снижение модифицированных показателей базовой инфляции, которые по сравнению с трендовой инфляцией более чувствительны к влиянию временных и разовых факторов, указывает на возможное снижение проинфляционного эффекта последних при сохранении инфляционного давления в целом на повышенном уровне относительно цели", — говорится в сообщении.
При этом регулятор отмечает, что проводимая денежно-кредитная политика будет способствовать возвращению инфляции к цели ЦБ во втором полугодии 2022 года с последующей стабилизацией вблизи 4%.