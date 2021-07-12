МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Трендовая инфляция в РФ в июне составила в годовом выражении 4,91% после 4,75% в мае, сообщает Банк России.

Оценка, рассчитанная на более коротком трехлетнем временном интервале, увеличилась до 5,3% с 5,12% в мае.

"Снижение модифицированных показателей базовой инфляции, которые по сравнению с трендовой инфляцией более чувствительны к влиянию временных и разовых факторов, указывает на возможное снижение проинфляционного эффекта последних при сохранении инфляционного давления в целом на повышенном уровне относительно цели", — говорится в сообщении.

При этом регулятор отмечает, что проводимая денежно-кредитная политика будет способствовать возвращению инфляции к цели ЦБ во втором полугодии 2022 года с последующей стабилизацией вблизи 4%.