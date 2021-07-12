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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210712/834178469.html
Путин подсчитал выгоду Украины от сотрудничества с Россией
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Президент России Владимир Путин заявил, что в 1991-2013 годах за счёт низких цен на газ Украина сэкономила более 82 миллиардов долларов, сегодня цепляется за 1,5 миллиарда... ПРАЙМ, 12.07.2021
украина, новости, экономика, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что в 1991-2013 годах за счёт низких цен на газ Украина сэкономила более 82 миллиардов долларов, сегодня цепляется за 1,5 миллиарда долларов платежей РФ за транзит газа в Европу.
Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован на сайте Кремля.
"В Киеве используют свою "политическую арифметику", но в 1991 – 2013 годах только за счёт низких цен на газ Украина сэкономила для своего бюджета более 82 миллиардов долларов, а сегодня буквально "цепляется" за 1,5 миллиарда долларов российских платежей за транзит нашего газа в Европу. Тогда как при сохранении экономических связей между нашими странами положительный эффект для Украины исчислялся бы десятками миллиардов долларов", — написал Путин.
РФ и Украина — естественные, взаимодополняющие друг друга экономические партнеры, эта связь способна усиливать конкурентные преимущества, говорится в статье президента.
"Мы являемся естественными, взаимодополняющими друг друга экономическими партнерами. Такая тесная взаимосвязь способна усиливать конкурентные преимущества, приумножать потенциал обеих стран", — говорится в тексте статьи.