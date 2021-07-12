МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что в 1991-2013 годах за счёт низких цен на газ Украина сэкономила более 82 миллиардов долларов, сегодня цепляется за 1,5 миллиарда долларов платежей РФ за транзит газа в Европу. Путин оценил, сколько поколений украинцев будут должны Западу

Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован на сайте Кремля.

"В Киеве используют свою "поли­ти­ческую ариф­метику", но в 1991 – 2013 годах только за счёт низких цен на газ Украина сэкономила для своего бюджета более 82 миллиардов долларов, а сегодня буквально "цепляется" за 1,5 милл­иарда долларов российских платежей за транзит нашего газа в Европу. Тогда как при сохранении экономических связей между нашими странами положительный эффект для Украины исчислялся бы десятками миллиардов долларов", — написал Путин.

РФ и Украина — естественные, взаимодополняющие друг друга экономические партнеры, эта связь способна усиливать конкурентные преимущества, говорится в статье президента.

"Мы являемся естественными, взаимодополняю­щими друг друга экономическими парт­нерами. Такая тесная взаимосвязь способна уси­ливать конку­рентные преимущества, приумножать потенциал обеих стран", — говорится в тексте статьи.