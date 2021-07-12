КИЕВ, 12 июл — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос строительства "Северного потока 2" надо обсуждать в "нормандском" формате, так как трубопровод, по его мнению, несет угрозу безопасности Украины.

"Я заявил госпоже (Ангеле) Меркель, что нам мало будет таких гарантий, потому что субъектом во всех этих переговорах является РФ. И если мы говорим об энергетической безопасности, мы должны иметь гарантии ЕС, гарантии Германии, гарантии Франции", — сказал Зеленский на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель в понедельник.

Президент Украины считает, что строительство "Северного потока 2" угрожает энергетической безопасности страны.

"Я действительно считаю, что "нормандский" формат может быть одной из площадок, где могут подниматься энергетические вопросы. Риск того, что Украина будет отключена от газа, от транзита газа, это может случится — рискует вся территория Украины и временно оккупированная", — сказал Зеленский.

"То есть газ может не получить и временно оккупированная часть Донбасса, а это уже вопрос о гарантиях безопасности на тех территориях, которые на себя брали все участники "нормандского" формата", — добавил Зеленский. Германия поддержит Украину по транзиту газа при любом канцлере

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

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