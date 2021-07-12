МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Федеральный бюджет РФ в январе-июне, по предварительной оценке Минфина, был исполнен с профицитом в 625,913 миллиарда рублей, сообщается на сайте министерства.

В июне профицит бюджета составил 183,810 миллиарда рублей. Минфин также уточнил оценку исполнения бюджета за май: профицит составил 112,213 миллиарда рублей вместо ранее сообщавшегося дефицита в 17,818 миллиарда рублей.

Объем поступивших доходов за шесть месяцев достиг 11,265 триллиона рублей, что составляет 60% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному законом на текущий год. При этом нефтегазовые доходы составили 3,776 триллиона рублей, а ненефтегазовые — 7,489 триллиона рублей.

Расходы бюджета были исполнены в объеме 10,639 триллиона рублей, или 49,4% к общему утвержденному годовому объему и 46,8% — к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.

Федеральная налоговая служба перечислила в бюджет за январь-июнь 7,179 триллиона рублей, или 58,9% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2021 год; Федеральная таможенная служба — 2,961 триллиона рублей (59,4% к прогнозу). Другие ведомства перечислили в казну 1,125 триллиона рублей, или 71% к годовому прогнозу.