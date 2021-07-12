МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Минсельхоз США снизил прогноз по урожаю пшеницы в России в 2020-2021 сельскохозяйственном году (то есть в 2021 календарном году) до 85 миллионов тонн, следует из июльского обзора министерства. Минсельхоз США снизил прогноз по экспорту пшеницы из РФ в 2019-2020 сельхозгоду

Июньская оценка министерства по урожаю составляла 86 миллионов тонн. Таким образом, по оценке ведомства, Россия в 2021 году может получить один из самых высоких урожаев пшеницы в своей истории. Рекордный урожай был получен в 2017 году, когда, по данным Росстата, было собрано 86,003 миллиона тонн пшеницы (зерновых и зернобобовых культур в целом — 135,539 миллиона тонн).

Второй по объему урожай пшеницы в истории Россия собрала в 2020 году: 85,896 миллиона тонн (зерна в целом — 133,465 миллиона тонн). Минсельхоз РФ ожидает, что урожай зерна в России в 2021 году составит не менее 127,4 миллиона тонн, сбор пшеницы будет на уровне 81 миллион тонн.

Прогноз североамериканского министерства по экспорту пшеницы в текущем сезоне был сохранен на уровне 40 миллионов тонн. Таким образом, исходя из оценок ведомства, экспорт российской пшеницы в текущем сезоне может стать вторым по величине после рекордного 2017-2018 сельхозгода (с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года): общие поставки зерна тогда составили 52,422 миллиона тонн, пшеницы — 40,449 миллиона тонн.

Оценка Минсельхоза США по экспорту пшеницы из России в минувшем 2020-2021 сельхозгоду — 38,5 миллиона тонн, поставки из Соединенных Штатов оцениваются в 26,5 миллиона тонн, из стран Евросоюза — 30,75 миллиона тонн. По прогнозу министерства, Евросоюз в текущем сезоне экспортирует 34 миллиона тонн пшеницы (прогноз повышен с 33 миллионов), США — 24,5 миллиона тонн (прогноз снижен с 25 миллионов).

Минсельхоз РФ предварительно оценивает экспорт зерна из РФ в 2020-2021 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года) на уровне более 48 миллионов тонн, пшеницы — в 37,5 миллиона тонн. Экспортный потенциал зерна в текущем сезоне предварительно оценивается в 51 миллион тонн.