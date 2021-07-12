МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Правительство утвердило правила выплат по 10 тысяч рублей на ребенка к началу учебного года, приём заявлений начнётся с 15 июля и продлится до 1 ноября, сообщается на сайте кабмина.

"По указу президента все семьи, в которых растут дети школьного возраста, получат по 10 тысяч рублей на каждого такого ребёнка. Правительство утвердило порядок и условия предоставления этих выплат", — говорится в сообщении. Более трех миллионов россиян оформили детские выплаты онлайн

Отмечается, что единовременную выплату смогут получить родители, усыновители, опекуны, попечители детей от 6 до 18 лет, если ребёнку исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 года включительно.

"Приём заявлений на выплату Пенсионным фондом России (ПФР) начнётся с 15 июля и продлится до 1 ноября… Первые выплаты семьи получат уже 16 августа", — добавляется в сообщении.

Добавляется, что обратиться за выплатой могут люди с инвалидностью от 18 до 23 лет, если они обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам. Выплату смогут оформить они сами или их законные представители. Выплаты не будут учитываться в составе дохода семьи при назначении других мер социальной поддержки.