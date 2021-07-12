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Германия выделит Украине партию вакцины против COVID-19
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Германия выделит Украине полтора миллиона доз вакцины против коронавируса, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. "Я рада, что мы в нашей борьбе с пандемией коронавируса сегодня... ПРАЙМ, 12.07.2021
украина, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БЕРЛИН, 12 июл — ПРАЙМ. Германия выделит Украине полтора миллиона доз вакцины против коронавируса, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Я рада, что мы в нашей борьбе с пандемией коронавируса сегодня можем обещать 1,5 миллиона доз вакцины. Это первый шаг", — заявила она перед встречей с украинским президентом Владимиром Зеленским.
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