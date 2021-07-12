БЕРЛИН, 12 июл — ПРАЙМ. Германия выделит Украине полтора миллиона доз вакцины против коронавируса, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Главврач Украины рассказал о ситуации со штаммом "дельта"

"Я рада, что мы в нашей борьбе с пандемией коронавируса сегодня можем обещать 1,5 миллиона доз вакцины. Это первый шаг", — заявила она перед встречей с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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