МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволит государству при приватизации сохранить контроль над предприятиями, имеющими стратегические значение, если до продажи ему принадлежало как минимум 25% плюс одна акция – то есть, блокирующий пакет. Россиянам пообещали рост заработной платы в этом году

Документ предоставляет право правительству при продаже акций компаний, имеющих стратегически важное значение для страны, но не включенных в утвержденный президентом РФ перечень стратегических, применять специальное право — "золотую акцию".

Она позволяет владельцу сохранить контроль над предприятием: в том числе налагать вето на решения собраний акционеров о внесении изменений в устав, реорганизации, ликвидации, участии в других акционерных обществах, а также об отчуждении имущества. Она также дает право правительству вносить предложения в повестку собрания акционеров и требовать его внеочередного созыва.

К акционерным обществам, на которые предлагается распространить эти нормы, в частности, относятся АО "Международный аэропорт "Внуково", АО "Махачкалинский морской торговый порт", ПАО "Ростелеком", АО "Россельхозбанк", АО "Российские ипподромы", АО "Росспиртпром" и другие, — указывают авторы в пояснительной записке к законопроекту.