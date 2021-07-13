МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Потребительские цены в США в июне выросли на 5,4% в годовом выражении, а в месячном исчислении поднялись на 0,9%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. Аналитики уверены, что США приблизились к "точке невозврата" в экономике

Ведомство отмечает, что рост потребительских цен в июне в годовом выражении стал рекордным с августа 2008 года, когда показатель составлял 5,4%. Кроме того, годовая инфляция непрерывно ускоряется с начала года.

Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали замедления роста потребительских цен до 4,9% в годовом выражении и до 0,4% — в месячном.

По итогам мая годовая инфляция в США составляла 5%, месячная — 0,6%.

Базовая инфляция в США — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — по итогам июня в годовом исчислении составила 4,5%, а за месяц цены выросли на 0,9%. Оба показателя оказались выше прогнозов аналитиков, которые ждали их на уровне 4% и 0,4% соответственно. Показатель базовой инфляции в годовом выражении, как указывает минтруда, стал самым высоким с ноября 1991 года.

Цены на продовольствие в США в июне поднялись на 0,8% в месячном выражении, на энергоносители — на 1,5%. За год продукты питания подорожали на 2,4%, а энергоносители — на 24,5%.