МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард готов начать замедление темпа покупок активов, как только к этому будут готовы его коллеги. Его беспокоит, что действия ФРС по поддержке экономики разогревают и без того слишком динамичный рынок жилья. В США годовая инфляция ускорилась до максимума с 2008 года

"Я думаю, что при экономическом росте в 7% и прогрессе в обуздании пандемии наступило подходящее время для сворачивания чрезвычайных мер", — заявил Буллард в понедельник в ходе интервью The Wall Street Journal.

Что касается перспектив сокращения покупок казначейских и ипотечных облигаций, то "мы действительно хотим осуществить это мягко и осторожно, и я думаю, что мы хорошо к этому готовы". Таким образом, Буллард выразил готовность действовать, когда на то будет коллективная воля Комитета по операциям на открытом рынке.

В настоящее время ФРС тратит 40 млрд долларов в месяц на покупку ипотечных облигаций. Некоторые члены комитета открыто выражали сомнения в целесообразности продолжения таких покупок, учитывая силу рынка жилья, и некоторые готовы приступить к сокращению покупок активов.

Буллард не считает, что на рынке жилья в настоящее время имеется "мыльный пузырь", но он хотел бы сделать все, чтобы такой проблемы не было и в дальнейшем.

"Меня немного беспокоит, что мы способствуем формированию потенциального мыльного пузыря на рынке жилья, — сказал он. – У нас были действительно серьезные проблемы с таким мыльным пузырем в середине 2000-х, и он нанес большой ущерб экономике, поэтому я не думаю, что нам следует идти по такому пути".

"Та эпоха показала нам, что цены на жилье могут падать в общенациональных масштабах и создавать большие проблемы для экономики в целом".

По словам Булларда, рынок жилья лучше было про предоставить самому себе. Глава минфина США поддержала идею глобального налога не ниже 15%

Буллард, судя по всему, готов активнее сокращать покупки ипотечных облигаций, но явно этого не обозначил. "Я бы просто привлек внимание к тому факту, что смягчение условий финансирования будет влиять на сектора, чувствительные к процентным ставкам, и рынок жилья является одним из крупнейших таких секторов", — отметил он, комментируя общее воздействие покупок активов центральным банком.

Некоторые члены руководства ФРС, в том числе президент ФРС-Нью-Йорк Джон Уильямс, не склонны придавать большого значения прямой связи между покупкой центральным банков ипотечных облигаций и рынком жилья. По их мнению, следует ориентироваться на то, как оба направления покупок создают благоприятные условия для экономического роста.

Уильямс заявил в понедельник о том, что покупки ипотечных облигаций лишь немного снижают стоимость жилищных кредитов. По его словам, он больше фокусируется на совокупном эффекте от обоих видов покупок. Кроме того, Уильямс считает, что рынок труда пока не оздоровился до такой степени, которая позволила бы ФРС сократить покупки активов.

Буллард, который в этом году не участвует в голосованиях Комитета по операциям на открытом рынке, повторил, что, судя по имеющимся признакам, рабочая сила сейчас по-прежнему в дефиците. Судя по всему, занятость уже достигла целевого уровня ФРС или скоро его достигнет.

"Не думаю, что у нас будут какие-то проблемы с достижением существенного дальнейшего прогресса в сторону того уровня занятости, на который ориентируется ФРС", — сказал он. "Если нынешняя ситуация вас еще не до конца устраивает, то она будет вас устраивать к концу года".

По словам Булларда, он ожидает, что инфляция, измеряемая индексом цен расходов на личное потребление и не учитывающая цены на продукты питания и энергоносители, в этом году вырастет на 3%, а в следующем году – на 2,5%. Он сказал, что это будет хорошим показателем, так как ФРС хочет, чтобы инфляция превысила 2%, что станет компенсацией за то время, когда она находилась ниже этого уровня. Аналитики уверены, что США приблизились к "точке невозврата" в экономике

Президент ФРС-Сент-Луис также сказал, что сильное падение доходности облигаций в последние дни является позитивным фактором для перспектив экономики и подтверждает его ожидания, что "экономика продолжит очень уверенный рост на протяжении второй половины этого года, в первой половине 2022 года, и в течение всего 2022 года".

Буллард также повторил, что не ожидает повышения диапазона ключевой процентной ставки ФРС, который сейчас находится вблизи нуля, до конца 2022 года. ФРС использовала программу покупки казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг, чтобы усилить эффект от своей крайне мягкой денежно-кредитной политики, направленной на стимулирование экономики.

— Автор Michael S. Derby, michael.derby@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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