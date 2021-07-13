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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210713/834189584.html
Путин и Лукашенко согласовали цену на газ для Белоруссии на 2022 год
Экономика
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Переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, в Санкт-Петербурге продолжались более пяти часов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского... ПРАЙМ, 13.07.2021
газ, белоруссия, россия, газ, энергетика, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, в Санкт-Петербурге продолжались более пяти часов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Президенты РФ и Белоруссии провели обстоятельный разговор, выработали шаги в сферах таможни, энергетики, налогов, добавил он.
"Завершились переговоры президента Путина и президента Лукашенко, которые прошли в Петербурге. Президенты имели весьма обстоятельный и длительный по времени разговор. Они подвели итоги дискуссии, ранее имевшей место в рамках комиссии высокого уровня с участием российских и белорусских представителей, а также глав правительств. Выработали шаги по работе в таких областях, как таможенное, налоговое регулирование, энергетика", — сказал Песков.
Президенты также решили, что цена на газ для Белоруссии в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года, добавил он.