МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, в Санкт-Петербурге продолжались более пяти часов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Президенты РФ и Белоруссии провели обстоятельный разговор, выработали шаги в сферах таможни, энергетики, налогов, добавил он. "Газпром" сделал еще один шаг по приручению Европы

"Завершились переговоры президента Путина и президента Лукашенко, которые прошли в Петербурге. Президенты имели весьма обстоятельный и длительный по времени разговор. Они подвели итоги дискуссии, ранее имевшей место в рамках комиссии высокого уровня с участием российских и белорусских представителей, а также глав правительств. Выработали шаги по работе в таких областях, как таможенное, налоговое регулирование, энергетика", — сказал Песков.

Президенты также решили, что цена на газ для Белоруссии в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года, добавил он.