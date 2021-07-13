БРЮССЕЛЬ, 13 июл — ПРАЙМ. Еврокомиссия разместила третий выпуск облигаций на 10 миллиардов евро на 20 лет для наполнения нового антикризисного фонда, говорится в сообщении ЕК.

"Европейская комиссия сегодня выпустила (бонды) еще на 10 миллиардов евро для поддержки восстановления Европы от кризиса, вызванного коронавирусом и его последствий… ЕК выпустила 20-летние облигации", — говорится в документе.

Была отмечена десятикратная переподписка на выпуск, пишет ЕК.

Средства идут на наполнение временного антикризисного фона "ЕС следующего поколения". С учетом нынешнего займа, ЕК привлекла для него на рынке 45 миллиардов евро. Общий объем этого фонда составляет 807 миллиардов евро, всю эту сумму ЕК хочет постепенно занять на рынке и выделить странам союз в виде кредитов и грантов. "ЕС следующего поколения" начал создаваться из-за пандемии коронавируса, он предназначен для оказания помощи всем странам Евросоюза на пути их восстановления от глубокого кризиса, вызванного борьбой с ней. Предполагается, что средства будут направляться в основном на проекты в области климата и цифровизации.

Ранее Еврокомиссия согласовала выделение Италии 191 миллиард евро в форме кредитов и грантов, Испании — около 70 миллиардов евро только в форме грантов, Франции — 40 миллиардов евро грантов, Греции — 30 миллиардов кредитов и грантов, Германии — 25,6 миллиарда в виде грантов. Для ряда других стран были одобрены меньшие суммы. Процесс распределения средств продолжается, однако их выделение ещё не начато.