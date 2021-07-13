МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Санкт-Петербурге завершились выгодными для Москвы и щадящими для Минска результатами, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. Путин и Лукашенко согласовали цену на газ для Белоруссии на 2022 год

Встреча Путина и Лукашенко прошла в Санкт-Петербурге, она продолжалась более пяти часов. Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков по итогам переговоров глав двух государств, президенты России и Белоруссии провели обстоятельный разговор, выработали шаги в сферах таможни, энергетики, налогов, договорились об объемах кредитной поддержки в связи с налоговым маневром в РФ, а также решили, что цена на газ для Минска в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года.

"Экстренность встречи и длительность переговоров говорит о важности проблем, которые обсуждались. Очевидно, основными вопросами были экономические, связанные ратификацией и введением в действие дорожных карт (интеграции РФ и Белоруссии —ред.). Именно дорожные карты долгое время были камнем преткновения между Белоруссией и Россией", — сказал эксперт РИА Новости.

Он отметил, что именно вопросы таможенного, налогового законодательства, как правило, вызывали протест со стороны Белоруссии". "То, что цена на газ не будет индексироваться, как предполагалось ранее, говорит о том, что Россия поддерживает Белоруссию экономически, а также и о том, что у Белоруссии просто нет резервов и нет средств для того, чтобы оплачивать цену на газ в соответствии с ранее планировавшейся индексацией", — сказал политолог.

Также, по его словам, "налоговый маневр, который является внутренним российским законодательством, наверняка в данной ситуации будет компенсироваться исключительно за счет того, что Россия будет предоставлять транши на оплату услуг российских же корпораций, как это происходит и сейчас".

Эксперт напомнил, что "белорусский президент постоянно требовал цены на газ как в Смоленской области, изъявлял желание покупать нефть по значительно более низким ценам". "Те стремления, которые ранее высказывал Лукашенко, не были удовлетворены. Очевидно, что эти условия (по итогам встречи) щадящие для Белоруссии, но являются выгодными именно для России", — подчеркнул политолог.

Безпалько считает, что "необходимость встречи была обусловлена редким ухудшением состояния экономики Белоруссии, которая сейчас имеет обвальный характер". "Очевидно, какие-то процессы пошли совсем плохо, что и вызвало необходимость столь срочного визита Лукашенко в Петербург для встречи с Владимиром Путиным", — заключил аналитик.