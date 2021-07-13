С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл — ПРАЙМ. Союзное государство с Белоруссией — это не в прямом смысле государство, это просто некий уровень интеграции при полном сохранении суверенитета, заявил президент России Владимир Путин. Путин: Россия привержена обязательствам по транзиту газа через Украину

Президент на следующий день после выхода статьи об Украине дал расширенные комментарии о смысле и целях написания материала.

"Мы с Белоруссией говорим: "Союзное государство", но в прямом смысле слова это не государство, это просто определенный уровень интеграции. Если сравнить с Евросоюзом, в Евросоюзе гораздо более глубокий уровень интеграции, чем у нас в рамках Союзного государства с Белоруссией… И при полном сохранении суверенитета", — сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".

При этом президент отметил, что это облегчает людям жизнь, создаёт определённые условия для экономического развития, повышает общую конкурентоспособность.