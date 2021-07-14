МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Перечисление единовременных выплат семьям с детьми школьного возраста начнется с 16 августа, большинство получат средства именно в этот день, заявил журналистам глава Минтруда РФ Антон Котяков. Власти утвердили правила "детских" выплат к началу учебного года

"По поручению президента выплаты начнутся в середине августа, чтобы семьи успели подготовить детей к школе. Старт платежей намечен на 16 августа. Большинство семей получат средства именно в этот день. Родители могут направить свои заявления в Пенсионный фонд начиная с 15 июля. Многие уже получили в личном кабинете на "Госуслугах" предзаполненные заявления, которые необходимо только проверить и подтвердить корректность данных", — отметил министр.

Он разъяснил, что Пенсионный фонд обработает все поступающие заявления и сформирует необходимые документы. Выплата в 10 тысяч рублей на детей школьного возраста — это единовременное пособие, поэтому она может быть перечислена на счет, привязанный к карте любой платежной системы, который указан в заявлении гражданина.

Как напомнили в пресс-службе министерства, обратиться за выплатой можно до конца октября. Подать заявление можно с 15 июля через портал госуслуг или любую клиентскую службу Пенсионного фонда. Большинству родителей, оформляющих выплату на портале госуслуг, не придется самостоятельно заполнять заявление: оно сформировано автоматически и направлено в личный кабинет. Уведомления о готовности заявления уже начали поступать родителям в личном кабинете на портале "Госуслуги".

Выплата на школьников предоставляется российским семьям с детьми, которым шесть лет исполняется не позже 1 сентября этого года, либо детьми, которым на момент выхода указа не исполнилось 18 лет. Помимо родителей, средства могут получить усыновители, опекуны и попечители детей. Также выплату смогут получить граждане с инвалидностью в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение по общеобразовательным программам.