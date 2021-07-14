МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании в июне ускорилась до 2,5% с 2,1% в мае, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS). В США годовая инфляция ускорилась до максимума с 2008 года

В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,5% после 0,6% в мае.

Оба показателя превысили прогнозы. Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали годовую инфляцию на уровне 2,2%, месячную — 0,2%. Показатель годовой инфляции стал рекордным с августа 2018 года.

При этом индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) составил 2,4% — против 2,1% месяцем ранее. А за месяц цены по этому индексу выросли на 0,4% после роста на 0,5% в мае.