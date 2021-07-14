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Годовая инфляция в Великобритании в июне ускорилась до 2,5%
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Годовая инфляция в Великобритании в июне ускорилась до 2,5% с 2,1% в мае, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS). В... ПРАЙМ, 14.07.2021
инфляция, великобритания, новости, мировая экономика, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании в июне ускорилась до 2,5% с 2,1% в мае, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).
В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,5% после 0,6% в мае.
Оба показателя превысили прогнозы. Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали годовую инфляцию на уровне 2,2%, месячную — 0,2%. Показатель годовой инфляции стал рекордным с августа 2018 года.
При этом индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) составил 2,4% — против 2,1% месяцем ранее. А за месяц цены по этому индексу выросли на 0,4% после роста на 0,5% в мае.