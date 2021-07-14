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Кремль не прокомментировал данные о финансовых трудностях россиян
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать исследование Росстата о финансовых трудностях российских семей, посоветовав обратиться за разъяснениями в саму... ПРАЙМ, 14.07.2021
россия, финансы, росстат, дмитрий песков, новости, экономика, финансы, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать исследование Росстата о финансовых трудностях российских семей, посоветовав обратиться за разъяснениями в саму службу или в министерство экономического развития.
Ранее некоторые СМИ со ссылкой на исследование Росстата сообщили, что те или иные финансовые затруднения по данным на 2020 год испытывали более 75% домохозяйств в России.
"Мне трудно это прокомментировать, наверное, нужно в Росстат или в Минэк обращаться. Потому что здесь нужно знать, какие критерии, на основе чего велись расчеты, каким образом: это в среднем или по регионам. Не понимаю", — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов, почему, по мнению Кремля, так много российских семей оказались в таком положении.