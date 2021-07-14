МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать исследование Росстата о финансовых трудностях российских семей, посоветовав обратиться за разъяснениями в саму службу или в министерство экономического развития. Российские семьи оценили необходимый доход для сведения концов с концами

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на исследование Росстата сообщили, что те или иные финансовые затруднения по данным на 2020 год испытывали более 75% домохозяйств в России.

"Мне трудно это прокомментировать, наверное, нужно в Росстат или в Минэк обращаться. Потому что здесь нужно знать, какие критерии, на основе чего велись расчеты, каким образом: это в среднем или по регионам. Не понимаю", — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов, почему, по мнению Кремля, так много российских семей оказались в таком положении.